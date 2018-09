Brawlhalla: Rayman si aggiungerà presto al roster dei lottatori

Nella giornata di oggi, Blue Mammoth Games ha annunciato tramite il suo profilo Twitter ufficiale che Brawhlalla, picchiaduro free-to-play disponibile su PC e PS4 e in arrivo anche su Xbox One e Nintendo Switch, si appresta ad accogliere all'interno del suo roster un lottatore molto speciale.

Stiamo parlando di Rayman, una delle figure più iconiche dei giochi targati Ubisoft, che farà il suo ritorno il 6 novembre, quando entrerà a far parte dei personaggi di Brawlhalla (e giorno in cui il gioco farà il suo debutto su Xbox One e Switch). In attesa di un nuovo capitolo della serie platform, sarà interessante rivederlo all'opera all'interno del brawler game di Blue Mammoth Games. Molti si aspetterebbero a questo punto l'inclusione di Rayman fra i lottatori di Super Smash Bros. Ultimate, soprattutto alla luce delle recenti collaborazioni tra Nintendo e Ubisoft (vedasi l'ottimo Mario + Rabbids: Kingdom Battle). Tuttavia, nessuna conferma al riguardo è ancora giunta, vi raccomandiamo di continuare a seguirci nell'attesa di eventuali novità.

Brawlhalla è disponibile ora su PlayStation 4 e Personal Computer in formato free-to-play, e sarà pubblicato il 6 novembre prossimo anche su Xbox One e Nintendo Switch. Con la possibilità di scegliere tra oltre 40 personaggi unici, i giocatori possono cimentarsi in modalità giocatore singolo, in modalità cooperativa, così come in gare online e locali.