Brawlout: annunciata l'edizione retail per la versione Nintendo Switch

ha annunciato che la versionedi Brawlout uscirà anche in edizione retail il prossimo maggio. Il gioco, del resto, è già riuscito ad ottenere una certa popolarità fra gli utenti della console ibrida

Dopo aver superato i 50 mila giocatori a due settimane dal lancio, dunque, la versione Nintendo Switch di Brawlout uscirà anche in formato fisico il prossimo maggio, permettendo agli utenti della console ibrida di optare anche per l'edizione retail. In calce alla notizia, intanto, potete dare una prima occhiata alla cover ufficiale del gioco.

Vi ricordiamo che Brawlout è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.