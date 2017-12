Brawlout: il picchiaduro ispirato a Super Smash Bros. esce il 19 dicembre su Switch

ha oggi annunciato che, nuovo picchiaduro ispirato al ben più noto, sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 19 dicembre 2017. Si tratta della prima versione per console del gioco, in quanto le edizioni per PlayStation 4 e Xbox One rimangono in attesa di essere rilasciate durante il prossimo anno.

In concomitanza con l'annuncio della data di uscita, è stato inoltre rivelato un nuovo personaggio ospite all'interno del roster di gioco: Juan di Guacamelee!, le cui abilità in combattimento vengono messe in bella mostra all'interno del trailer che potete visionare in cima alla notizia.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che Brawlout, già disponibile per l'acquisto su Steam, uscirà su Nintendo Switch il 19 dicembre. Il gioco arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2018.