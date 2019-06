Breakaway di Amazon è stato cancellato insieme ad altri due giochi?

La scorsa settimana Kotaku ha riportato alcuni rumor riguardo i problemi di Amazon Game Studios, con la cancellazione di vari progetti in sviluppo ed il licenziamento di decine di figure chiave dello studio. Adesso emergono nuovi dettagli in merito.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Amazon avrebbe cancellato almeno tre giochi per PC, tra cui Breakaway, un "brawler ad ambientazione mitologica con elementi fantasy" sviluppato da Double Helix: lo sviluppo è stato interrotto nell'aprile 2018 a causa di non meglio specificati problemi, nei mesi successivi lo studio ha ripreso i lavori sul progetto ma sembra che questo non abbia mai raggiunto gli standard qualitativi richiesti da Amazon.

Non sappiamo invece quali siano gli altri due giochi cancellati, uno dei quali presumibilmente non ancora annunciato. La maggior parte dei problemi di Amazon Game Studios sembrano provenire dal Lumberyard Engine, motore proprietario basato sul CryEngine, che starebbe creando non pochi grattacapi agli sviluppatori. Una fonte anonima ha dichiarato che "utilizzare questo engine era come guidare un treno mentre i binari devono ancora essere sistemati a terra."

Amazon, dal canto suo, non ha commentato queste voci, che restano dunque rumor privi di conferma, nonostante la presenza di una fonte attendibile come il Wall Street Journal.