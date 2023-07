Breaking Bad sulle orme di GTA: un video fan made reimmagina la serie su Unreal Engine 5

Alzi la mano chi non ha mai sognato un videogioco open world di Breaking Bad in stile GTA: l'ormai famoso creatore di contenuti TeaserPlay ha provato a concretizzare la visione dei patiti della serie TV realizzando il video fan made di un ipotetico gioco di Breaking Bad sviluppato su Unreal Engine 5.

Il filmato confezionato dallo youtuber specializzatosi in Fan Concept su UE5 delle serie televisive, videoludiche e cinematografiche più amate dal pubblico ricostruisce le attività di Walter White e Jesse Pinkman, offrendoci un fedele spaccato delle attività svolte dal dinamico duo e, soprattutto, delle ambientazioni che hanno fatto da sfondo alla loro impresa criminale.

Grazie all'incredibile livello di realismo di MetaHuman e di tutti gli altri strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5, TeaserPlay ha così potuto ricreare un microcosmo a misura dei protagonisti di Breaking Bad. Purtroppo, come per il remake fan made di Red Dead Revolver su Unreal Engine 5, anche nel caso del Fan Concept di Breaking Bad dobbiamo accontentarci del filmato realizzato dallo youtuber poiché non è prevista la pubblicazione di alcuna demo 'giocabile'.

Date perciò un'occhiata al nuovo filmato di TeaserPlay e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del suo ultimo progetto e di un possibile videogioco a mondo aperto in stile Grand Theft Auto ambientato nell'universo di Breaking Bad.