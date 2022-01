Breakout Recharged: il grande arcade Atari risorge su PC, PlayStation, Xbox, Switch e VCS

Il team di sviluppo di SneakyBox e le fucine digitali di Adamvision si preparano a lanciare Breakout Recharged, un arcade che riporterà in auge questa iconica serie Atari su PC e console.

Il titolo sarà caratterizzato da un comparto grafico in stile minimalista e synthwave, con decine di sfide da affrontare sia da soli che in multiplayer cooperativo a schermo condiviso. Sul fronte del gameplay, Breakout Recharged vanterà 50 livelli e una modalità Infinita che consentirà agli appassionati di sperimentare delle sfide di difficoltà crescente per mettere alla prova le proprie abilità.

Il nuovo capitolo del grande classico arcade di Atari proverà inoltre a svecchiare le dinamiche ludiche della serie per fare spazio a tanti potenziamenti originali e a delle arene virtuali piene zeppe di blocchi che reagiranno in maniera dinamica alle azioni compiute dagli utenti. Starà perciò ai giocatori capire quale abilità utilizzare per abbattere, un mattoncino dopo l'altro, il muro eretto dall'IA nemica ad ogni livello. Ad arricchire ulteriormente il titolo ci penserà la nuova colonna sonora firmata da Megan McDuffee.

Prima di lasciarvi al video e alle immagini che trovate in cima e in calce alla notizia, vi informiamo che Breakout Recharged sarà disponibile dal 10 febbraio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S e, ovviamente, sulla retroconsole Atari VCS.