In Breath of the Wild 2 potremo giocare nei panni di Zelda?

Con l'annuncio del seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Nintendo ha fatto letteralmente esplodere di gioia i suoi fan durante il Direct all'E3 2019. Ci è stato concesso solo un breve teaser, ma il filmato ha fatto sorgere già alcune domande ai giocatori più impazienti.

Il fatto che Zelda, ad esempio, sia apparsa con un taglio corto di capelli ha destato più di un sospetto tra la fanbase del leggendario franchise di Nintendo. Forse Link non sarà l'unico personaggio giocabile in Breath of the Wild 2 (o non lo sarà affatto)? Lo ha chiesto Jason Schreier di Kotaku direttamente ad Eiji Aonuma, ed ecco la sua risposta:

Aonuma: "Tante persone me lo stanno chiedendo, ma io voglio chiedere a te: perché lo pensate?".

Schreier: "Beh avrebbe senso perché, considerando il finale di Breath of the Wild, ora può essere lei la protagonista".

Aonuma: "Capisco [ride]. Ma non posso dirtelo".

Non si tratta certamente di una conferma, ma l'atteggiamento di Aonuma pare alquanto sospetto, ora come ora, ed il trailer pubblicato da Nintendo sembra lasciare assolutamente aperta questa possibilità. Voi che ne pensate? Vi piacerebbe affrontare il seguito di Breath of the Wild nei panni di Zelda? Aonuma ha recentemente spiegato i motivi che hanno spinto il team di sviluppo a realizzare questo sequel, che all'apparenza presenterà un contesto narrativo più cupo e misterioso del solito.