Breath of the Wild è il capitolo di maggior successo di The Legend of Zelda in Giappone

Dopo aver già raggiunto tale traguardo in Occidente lo scorso anno, Breath of the Wild conquista lo scettro di capitolo di maggior successo della storica serie di The Legend of Zelda anche in territorio nipponico.

A rivelarlo è statio l'ente Media Create, che ha peraltro stilato la lista degli esponenti della serie di The Legend of Zelda che maggiormente hanno fruttato nelle casse di Nintendo nel corso degli anni in Giappone, e che vi andiamo a riportare di seguito:

[FCM] The Legend of Zelda |Disc System| (Nintendo) {1986.02.21} (¥2.600) – 1.690.000

[FCM] Zelda II: The Adventure of Link |Disc System| (Nintendo) {1987.01.14} (¥2.600) – 1.610.000

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 1.560.000

[WIU] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 120.000

[N64] The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo) {1998.11.21} (¥6.800) – 1.460.000

[SFC] The Legend of Zelda: A Link to the Past _Retail/Nintendo Power_ (Nintendo) {1991.11.21} (¥8.000) – 1.160.000

Come potete osservare, il primato ottenuto da Breath of the Wild , che salito a quota 1.719.401 unità in Giappone ha finalmente superato The Legend of Zelda per NES, fermo a 1.690.000 copie, è stato ottenuto grazie alla somma delle unità vendute dal gioco sia su Nintendo Switch che su Wii U (ovviamente sono esponenzialmente superiori i numeri relativi alla console ibrida). L'open world acclamato come uno dei migliori giochi della generazione è ora disponibile anche in versione VR grazie a Nintendo Labo.