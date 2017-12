Breath of the Wild: i futuri capitoli potrebbero mantenere la stessa libertà di approccio

si è rivelato uno dei migliori titoli di quest'anno e vera propria killer application per la nuova console della casa di Kyoto,

Gran parte del merito è da ricercarsi nell'incredibile libertà di approccio concessa al giocatore che, a giudicare dalle parole di alcune figure chiave, con tutta probabilità verrà mantenuta nei prossimi capitoli della serie. A tal proposito, il director Hidemaro Fujibayashi ha detto ad IGN che uno degli scopi del gioco è proprio quello di fornire ai giocatori "risposte multiple e modi differenti per approcciarsi a qualsiasi tipo di situazione. Tutti i dungeon sono stati studiati per consentire loro di risolvere i problemi in qualsiasi modo desiderano, alcuni dei quali nemmeno previsti da noi". Il produttore della serie, Eiji Aonuma, ha poi aggiunto che "quella libertà, quel livello di libertà, è qualcosa che merita di essere mantenuta nei futuri titoli della serie Zelda. Mi si sono aperti gli occhi sull'importanza di tale aspetto".

Cosa ne pensate al riguardo? Siete d'accordo con loro? The Legend of Zelda: Breath of the Wild, disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Wii U, è stato premiato come Gioco dell'Anno ai Game Awards 2017, dagli sviluppatori giapponesi e, tra le altre, dalle redazioni di Gamespot USA, Polygon e Famitsu. Recentemente Aonuma ha anche parlato dell'assenza dei dungeon tradizionali.