Breath of the Wild: un giocatore ha mappato tutto il suo viaggio e ne ha fatto un quadro

è un gioco immenso, ed è facile perdersi nel suo mondo per centinaia e centinaia di ore. Un giocatore ha così voluto immortalare il suo viaggio in un modo decisamente originale.

Per fare ciò, ha prima utilizzato la funzionalità Il Cammino dell'Eroe, introdotta con il primo pacchetto di contenuti scaricabili, che permette di mappare tutti gli spostamenti compiuti da Link nel corso della sua avventura, indicati con delle linee verde acqua. Dopodiché, ha realizzato una serie di screenshot catturando varie sezioni della mappa al massimo livello dello zoom, che ha successivamente unito utilizzando la funzione Photomerge di Photoshop.

Ne è risultata un'immagine di ben 5842x4868 pixel, che ha poi stampato in formato 16x20 a 300dpi. Ora il poster fa bella mostra di sé in una cornice, appeso alla parete della sua stanza, a ricordargli per sempre il viaggio che ha compiuto. Cosa ve ne pare della sua idea? Se volete scoprire qualche dettaglio aggiuntivo, e vedere le immagini che ha poi provveduto ad unire, vi rimandiamo alla pagina dedicata su Imgur. Nel suo intervento, ha scritto: "Grazie Nintendo per una fantastica avventura che non dimenticherò mai".

Chiudiamo ricordandovi che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Wii U e Nintendo Switch.