Breath of the Wild rimarrà sganciato dalla timeline di Zelda, dice Aonuma

Dopo aver lasciato aperte le porte per lo sviluppo di un nuovo capitolo della saga di The Legend of Zelda su Nintendo Switch, il produttore di Breath of the Wild Eiji Aonuma interviene sulle pagine di Nintendo Insider per chiarire una volta per tutte la collocazione del suo capolavoro nella timeline della serie.

"Abbiamo realizzato questo gioco con l'intenzione di tornare alle nostre radici", esordisce Aonuma, che spiega poi come "in libri come The Legend of Zelda Encyclopedia, pubblicato di recente, abbiamo rivelato dove ogni gioco di Zelda si collochi nella timeline ufficiale e in che modo le loro storie siano intrecciate alle altre, ma non l'abbiamo fatto con Breath of the Wild e c'è una ragione per questo".

Stando a quanto illustrato dall'eminenza grigia della Triforza, infatti, "ci siamo resi conto che la gente si stava divertendo a immaginare la storia emersa dalle immagini frammentarie che stavamo fornendo (con il gigantesco lore e le attività free roaming di Breath of the Wild, ndr). Se definissimo una linea temporale ristretta in cui inquadrare il gioco, allora ci sarebbe una storia definita che non sarebbe altrettanto divertente e toglierebbe spazio all'immaginazione".

"Vogliamo che i giocatori possano continuare a divertirsi a immaginare questo mondo anche dopo aver finito il gioco", è la conclusione a cui è giunto il team diretto da Aonuma decidendo di sganciare Breath of the Wild dalla timeline ufficiale della serie di Zelda: "questa volta, abbiamo deciso di evitare di fare chiarimenti (sulla storia del titolo e sulla sua collocazione nella cronologia della saga, ndr). Spero che tutti possano trovare le proprie risposte, a modo loro".

Le dichiarazioni di Eiji Aonuma arrivano in concidenza con il ventennale dalla commercializzazione giapponese di Ocarina of Time per Nintendo 64, il capitolo della serie di The Legend of Zelda che vanta la media voto più alta tra le avventure firmate da Shigeru Miyamoto ed Eiji Aonuma assieme, ovviamente, a Breath of the Wild.