Breath of the Wild è il gioco più venduto in assoluto della saga di The Legend of Zelda

The Legend of Zelda: Breath of the Wild si porta a casa un altro importante traguardo: stando al report finanziario pubblicato da Nintendo, relativo allo scorso anno fiscale terminato il 31 marzo 2018, l'ultima avventura di Link è il capitolo più venduto in assoluto dell'intera saga.

Un successo meritato per il titolo, lodato in ogni suo aspetto quasi all'unanimità dalla stampa videoludica, reso possibile anche dalla grande diffusione su cui può contare la nuova console ibrida di Nintendo. Su Switch infatti il gioco ha venduto 8.48 milioni di unità nel periodo preso in esame, un numero di molto superiore a quello di 1.5 milioni di unità fatte registrare dall'ormai compianto Wii U.

Numeri estremamente positivi per il gioco, soprattutto in luce dello scarso successo ottenuto dal precedente capitolo, Skyward Sword (poco meno di sei milioni di copie), che si conferma l'episodio meno venduto a livello mondiale.

Queste cifre fanno di Breath of the Wild il titolo più venduto in assoluto della saga di The Legend of Zelda, da sempre una delle produzioni più blasonate della compagnia giapponese ed una delle esclusive Nintendo più apprezzate dell'intero settore videoludico. Il precedente report diffuso a fine 2017 indicava circa 7.5 milioni di copie vendute, ottenute combinando i risultati di Switch e Wii U.

Ciò significa che Breath of the Wild è riuscito a piazzare altre 3 milioni di unità solo nell'ultimo trimestre, portando il numero di copie vendute complessivamente a 10 milioni: di queste, 8.5 milioni solamente su Switch.