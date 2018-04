Brendan Greene: vogliamo continuare a supportare PUBG per altri 20 anni

In occasione dei BAFTA Game Awards 2018 di ieri sera, l'autore di PlayerUnknown's Battlegrounds ha dichiarato di voler continuare a supportare il gioco per altri 20 anni. L'obiettivo è quello di tenerlo costantemente aggiornato anche in ottica eSport.

"Vogliamo continuare a supportare PlayerUnknown's Battlegrounds per i prossimi vent'anni. Vogliamo davvero costruire una piattaforma per le modalità di gioco e per l'eventuale scenario eSport. Ci impegniamo a sostenere questo titolo a lungo termine" ha dichiarato Brendan Greene ai microfoni di IGN.com, esprimendo così le buone intenzioni di Bluehole Studio e PUBG Corp sul futuro di PlayerUnknown's Battlegrounds.

Greene ha inoltre parlato delle nuove mappe in arrivo, specificando che la prossima arena 8x8 sarà disponibile più avanti nel corso dell'anno. Il secondo giro di test per la mappa Savage 4x4, invece, inizierà martedì 17 aprile con la distribuzione di nuovi chiavi d'accesso prevista per sabato 14 aprile.

Ricordiamo che dal 19 al 21 aprile gli utenti Xbox Live Gold potranno giocare gratuitamente con la versione Xbox One e Xbox One X di PlayerUnknown's Battlegrounds, provando con mano uno dei fenomeni multiplayer più in voga del momento. Sempre sulla console Microsoft, inoltre, per il mese di maggio è previsto l'arrivo della mappa Miramar (già disponibile su PC dallo scorso dicembre).