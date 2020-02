Ancora un breve teaser di Atomic Heart, il bizzarro FPS di Mundfish

Dopo aver mosso i primi passi nell'ormai lontano 2018, Atomic Heart era un po' sparito dai radar, ed arrivavano brevissimi aggiornamenti molto dilatati nel tempo. Da qualche settimana però il gioco sembra entrato nel vivo, e gli sviluppatori stanno aggiornando i fan molto più frequentemente.

Solo pochi giorni fa vi avevamo mostrato un video sugli sviluppi di Atomic Heart, dove a parlare erano gli stessi ragazzi di Mundfish, che adesso hanno anche diffuso un nuovo breve teaser, in cui possiamo dare un'ulteriore occhiata al bizzarro FPS.

Il video si apre con un gigantesco verme robotico, che come potrete notare non sarà nemmeno la cosa più strana che vedrete. Dura 45 secondi circa, e lo potete trovare come di consueto in cima alla news.

Atomic Heart sembra essere un open-world ambientato in un universo alternativo, dove l'Unione Sovietica ha avuto uno sviluppo tecnologico impressionante, inventando Internet e gli ologrammi decisamente presto nella storia, ed il mondo è pieno di robot che fungono da aiutanti per gli esseri umani. Alcuni però sembrano impazziti, ed il compito del giocatore sarà di investigare su cosa stia succedendo.

Il gioco è stato descritto come un misto tra Prey e Bioshock: se volete saperne di più, potete leggere la nostra anteprima di Atomic Heart.