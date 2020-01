Un brevetto mostra una Touch Pen per Switch collegata al Joy-Con Strap

Un brevetto depositato da Nintendo svela quello che potrebbe diventare un nuovo accessorio per Switch, ovvero una Touch Pen collegata allo Strap del Joy-Con. Il brevetto è stato depositato la scorsa estate ma è diventato di pubblico dominio solamente in queste ore.

L'aspetto del dispositivo è quello di un Joy-Con Strap con l'aggiunta di una piccola escrescenza in gomma morbida pensata per essere utilizzata come Touch Pen sul display della console. Utile per giochi come Brain Training e Super Mario Maker 2 o magari per future versioni di applicazioni come Mario Artist, anche se per il momento si tratta di semplici ipotesi.

Difficile saperne di più perchè la casa di Kyoto al momento non ha confermato nulla, il brevetto potrebbe essere stato depositato solamente a scopo precauzionale come accade spesso in questi casi, senza però la volontà di dare vita effettivamente ad una Touch Pen collegata direttamente allo Strap del Joy-Con, soluzione utile ma forse poco pratica allo stato attuale.

Non è escluso che Nintendo voglia continuare a sperimentare con periferiche ed accessori nella seconda parte della vita commerciale di Switch, come fatto con Labo e Ring Fit in questi anni.