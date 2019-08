Un brevetto registrato da Sony ha mostrato il design del devkit di PS5?

Con la prossima generazione videoludica sempre più alle porte, è normale che le platform holder stiano iniziando a smuovere le acque dietro le quinte in attesa di poter finalmente svelare al pubblico le prossime console da gioco a cui tanto anelano i fan di Sony e Microsoft.

Nel mentre continuiamo dunque ad attendere pazientemente, ecco che un brevetto recentemente registrato da Sony e apparso sul portale Let's Go Digital potrebbe aver svelato l'aspetto del devkit di PlayStation 5. Pur vero che non disponiamo al momento di dettagli particolarmente specifici, il "dispositivo ignoto" che trovate raffigurato nell'immagine in calce potrebbe davvero fare riferimento alla console next-gen della compagnia nipponica.

Considerando il suo look non particolarmente sobrio, è altamente probabile che si tratti appunto della versione prototipo della console, che solitamente viene accessoriata di componenti più performanti rispetto al prodotto che raggiungerà poi gli scaffali, e che in queste fasi di transizione generazionale viene affidata unicamente alle mani degli sviluppatori che iniziano ad impratichirsi con il nuovo hardware.

Nell'attesa che Sony tolga i veli a PlayStation 5, sono emersi online nuovi rumor riguardo al prezzo della console, che secondo alcuni potrebbe non superare la soglia dei 450 euro. In vista della next-gen, intanto, l'azienda nipponica ha deciso di rinfoltire la sua schiera di studi first party acquisendo definitivamente Insomniac Games.