Un brevetto di Sony svela nuove informazioni sull'SSD montata da PS5

Come fatto notare dai sempre vigili utenti del forum ResetEra, Sony ha recentemente registrato un nuovo brevetto legato a PlayStation 5, ed in particolar modo all'SSD che la console di nuova generazione del colosso nipponico monterà per ridurre sensibilmente i tempi di caricamento in-game.

Stando alle informazioni che possiamo ricavare dal brevetto in questione, PS5 non monterà una semplice SSD, ma un pezzo di tecnologia personalizzato appositamente per la prossima macchina da gioco targata PlayStation.

Scopriamo quindi dell'adozione di una SRAM al posto della DRAM, grazie alla quale sarà possibile ridurre la latenza e consentire un accesso di banda passante maggiore tra il controller della memoria flash e i dati di ricerca degli indirizzi. Il brevetto parla di una maggiore granularità dell'accesso ai dati che sono scritti una sola volta, e non riscritti (ad esempio, i dati di installazione dei giochi).

Oltre a questo, apprendiamo che l'unità di lettura della SSD è "espansa e unificata" per operazioni di lettura efficienti, e che questa conterrà una seconda CPU, un DMAC (Direct Memory Access Controller) ed un acceleratore hardware che aiuteranno nelle operazioni di decodifica, nel controllo di interferenze e nei lavori di decompressione.

