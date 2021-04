Brewmaster: il simulatore per diventare veri mastri birrai arriva su PS5 e PS4 nel 2022

Il mondo dei videogiochi continua a dimostrarsi terreno fertile per qualsiasi tipo di simulatore, anche il più stravagante. Ultimo di questi è Brewmaster, il nuovo titolo sviluppato da Auroch Digital con cui potremo finalmente diventare i mastri birrai che avremmo sempre voluto essere.

Il primo trailer del gioco, condiviso su YouTube dal canale PlayStation, mette in mostra le caratteristiche principali della produzione, che sembra voler proprorre un tipo di esperienza sì rilassata e dai ritmi non particolaramente sostenuti, ma non per questo semplicistica nelle sue meccaniche. Il titolo, infatti, cerca di riprodurre in maniera fedele tutti i passaggi necessari alla preparazione e alla distillazione della birra artigianale fatta in casa. Gli sviluppatori descrivono infatti il proprio progetto come incentrato sul processo, e non soltanto sui risultati finali. Potrebbe persino risultare un buon allenamento se mai un giorno doveste decidere di cimentarvi davvero nella produzione di birra.

Il titolo sarà pubblicato da Sold Out (già publisher di produzioni note come Disjunction, DayZ e Overcooked) nel corso del 2022, ed al momento risulta essere in arrivo in esclusiva su PlayStation 5 e PlayStation 4. Lasciandovi alla visione del trailer, vi segnaliamo il nuovo articolo pubblicato sul PlayStation Blog completamente dedicato al nuovo titolo targato Auroch Digital.