Brexit: previsti incentivi e bonus per il trasferimento in Francia delle software house UK

"Join the Game! France, the Best Place to Create" è la nuova campagna lanciata dalla Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Governo Francese per invitare tutti gli sviluppatori delle software house inglesi a trasferirsi in Francia per ottenere incentivi, bonus e sgravi fiscali in vista della Brexit.

La fine dell'adesione del Regno Unito all'Unione Europea è infatti motivo di grandi incertezze da parte di chi, nell'industria dei videogiochi, intende aprire nuove sedi in territorio britannico e continuare a sviluppare i propri progetti a dispetto degli inevitabili problemi, sia di natura squisitamente economica che logistica, causati dalla Brexit.

Per questo, dalla vicina Francia i massimi rappresentanti della lobby della locale industria videoludica (una delle più influenti dell'intero pianeta, non solo dell'Europa) tendono una mano a coloro che desiderano proseguire il loro lavoro in questo settore attraverso una serie di sgravi fiscali e di bonus.

Oltre al Governo Francese, a supporto dell'iniziativa troviamo le case di sviluppo e produzione più famose della scena transalpina, come Quantic Dream (Detroit Become Human) e Game Atelier (Monster Boy and the Cursed Kingdom), ricordando ai potenziali fruitori di questi incentivi che la Francia contribuisce attivamente alla creazione di questi titoli tramite investimenti nazionali e finanziamenti della Comunità Europea. Per chi desidera approfondire ulteriormente la materia, vi lasciamo alle analisi del movimento Games4EU e al loro report sui potenziali effetti della Brexit sui videogiochi UK.