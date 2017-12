Brian Fargo conferma: Wasteland 2 Director's Cut arriverà su Nintendo Switch

Brian Fargo, CEO di, ha annunciato tramite un post sul suo profilo Twitter ufficiale di essere al lavoro sull'edizione Switch di, versione riveduta e migliorata del gioco di ruolo a turni post-apocalittico uscito originariamente nel 2014.

Al momento lo sviluppatore non ha rivelato informazioni sul periodo di uscita, in attesa di ulteriori aggiornamenti, vi lasciamo con un estratto dalla nostra recensione della Director's Cut (premiata con un 8.5): "Anche su console Wasteland 2 è un grandissimo gioco. L'interfaccia, ridisegnata quasi completamente per renderla utilizzabile con il pad, riesce a reggere senza troppi inciampi la complessità dell'impianto ludico del titolo. Ci troviamo di fronte ad un capolavoro ruolistico senza tempo, potenzialmente indigesto per buona parte del pubblico videoludico attuale ma al tempo stesso imperdibile per chiunque sia cresciuto a pane ed RPG occidentali vecchio stile. [...] il mondo è vivo e denso di NPC variegati e carismatici, brulicante di insidie, nemici e missioni da affrontare. L'opera di inXile continua ad essere ciò che era un anno fa: una struggente lettera d'amore diretta ai fan dei cRPG vecchio stile, e al tempo stesso una chiamata alle armi irresistibile per tutti coloro che hanno voglia di una sfida intrigante, longeva e appagante. Prima di partire, però, assicuratevi di avere la possibilità di investire in questo viaggio almeno 50/60 ore: il minimo indispensabile per godere a pieno dell'opera in questione".