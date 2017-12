Bridge Constructor Portal annunciato per PC, Console e mobile

Il publishere lo sviluppatorehanno annunciato, nuovo gioco della serie Bridge Constructor dedicato a Portal in arrivo su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android.

Il titolo riprenderà le classiche meccaniche simulative e gestionali della serie, questa volte arricchite dall'atmosfera e da alcuni elementi di gameplay (come i portali) tratti da Portal, il celebre puzzle game in prima persona realizzato da Valve. Bridge Constructor Portal è previsto in arrivo su PC, dispositivi iOS e Android questo dicembre, per poi approdare a inizio 2018 anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

In cima alla notizia trovate il trailer di annuncio del gioco, mentre in basso vi abbiamo riportato le prime immagini ufficiali.