Bridge Constructor Portal arriva a febbraio su Xbox One e Switch, a marzo su PS4

ha annunciato che Bridge Constructor Portal arriverà presto anche su console: il gioco sarà disponibile dal 28 febbraio su Nintendo Switch e Xbox One, dal primo marzo su PS4, in vendita al prezzo di 9.99 dollari/euro.

Bridge Constructor Portal è uno spin-off dell'omonimo puzzle game di Valve che implementa le meccaniche tipiche di Portal in un rompicapo a base di costruzioni. Il gioco è stato lanciato lo scorso mese di dicembre su PC e smartphone, ricevendo una tiepida accoglienza.

La versione console di Bridge Constructor Portal non includerà contenuti aggiuntivi rispetto alle edizioni già in commercio, se non un sistema di controllo ottimizzato per i joypad delle rispettive piattaforme.