Bridge Constructor Portal: confermata la presenza di GLaDOS

ha recentemente condiviso nuovi interessanti dettagli riguardo, il prossimo capitolo della serie, questa volta dedicato al celebre franchise di

La software house ha confermato la presenza di Ellen McLain nel ruolo di GLaDOS: l'intelligenza artificiale sarà infatti la guida che ci accompagnerà nel corso dell’avventura. Veniamo inoltre a sapere che Headup Games ha collaborato con Valve al fine di proporre una storia fedele alla lore di Portal e che nel gioco indosseremo i panni di un neo assunto di Apeture Science che avrà il compito di dirigere i lavori per l'edificazione di rampe, ponti e tante altre costruzioni all'interno di 60 stanze da test. Bridge Constructor Portal sarà disponibile a partire da mercoledì 20 dicembre su Linux, Mac, Windows, iOS e Android, mentre debutterà su Playstation 4, Xbox One e Switch nel corso del prossimo anno. Per rimanere sempre aggiornati sul titolo, vi consigliamo di seguire l'apposita scheda di Everyeye.