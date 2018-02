Come tutti i mercoledì, anche oggi lo store Microsoft si aggiorna con tante novità per, tra nuovi giochi, preorder dei titoli più attesi, demo, DLC e altri contenuti scaricabili. Di seguito, la lista completa delle novità di mercoledì 28 febbraio 2018.

Nuovi Giochi Xbox One

Bridge Constructor Portal



Switch Or Die Trying

RiftStar Raiders

Darkest Dungeon Crimson Edition

Immortal Redneck

Gravel

De Blob 2

Fable Fortune

Preordini Xbox One

Turok e Turok 2 Seeds Of Evil

Ricordiamo inoltre che da domani saranno disponibili i nuovi Games with Gold di marzo, che includono SUPERHOT, Brave Ribelle e Trials of the Blood Dragon.