Bridge Constructor: The Walking Dead presentato con un trailer alla Gamescom 2020

Il publisher Headup Games e lo sviluppatore ClockStone hanno annunciato Bridge Constructor: The Walking Dead, re-interpretazione del genere a tema zombie del più noto Bridge Constructor Portal, che uscirà su tutte le piattaforme entro il 2020.

Una prima descrizione del gioco a tema The Walking Dead, dagli autori di Bridge Constructor Portal è offerta dalla pagina Steam ufficiale: "Unisciti ad un gruppo di sopravvissuti mentre combattono orde di walkers e una comunità umana ostile. Costruisci ponti e altre costruzioni attraverso paesaggi desolati e strutture in rovina. Unisciti ai personaggi preferiti dai fan come Daryl, Michionne ed Eugene e crea un passaggio sicuro per gli storici veicoli della serie. Usa oggetti mobili, esplosivi ed esche a tuo vantaggio mentre attiri i walkers in trappole letale e guidi i tuoi sopravvissuti verso la salvezza. Goditi la frenesia basata sulla fisica e le animazioni mentre i walkers soccombono alla forza di gravità".

Prima di lasciarvi al trailer di presentazione, vi ricordiamo che Bridge Constructor: The Walking Dead uscirà entro il 2020 su PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, dispositivi Android e iOS e sulle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X.