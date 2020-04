Animal Crossing New Horizons: Brie Larson sempre più paladina dei fan

L'entusiasmo di Brie Larson per Animal Crossing New Horizons spinge l'attrice statunitense a organizzare una vera e propria campagna sui social per coinvolgere tutti i giocatori su Nintendo Switch che, come lei, amano l'ultimo sim life della casa di Kyoto.

La fiera Captain Marvel delle ultime trasposizioni cinematografiche dell'universo Marvel ha infatti deciso di riallacciarsi all'hashtag ufficiale di #AnimalCrossing per spronare gli appassionati di Animal Crossing per Switch a condividere su Twitter le foto scattate all'abitazione del proprio Villager e delle immagini che mostrino le aree più belle e interessanti delle loro isole.

In meno di ventiquattr'ore, il messaggio pubblicato sui social da Brie Larson ha attratto qualcosa come 42.000 "mi piace", generando più di 2.500 messaggi e 3.100 condivisioni su Twitter tra chi ha voluto raccogliere la sua "sfida fotografica", a dimostrazione dell'interesse suscitato nei giocatori di New Horizons e, logicamente, nei suoi fan.

Il fenomeno videoludico di Animal Crossing New Horizons ha conquistato anche Elijah Wood: l'attore che interpreta Frodo negli ormai storici film della trilogia de Il Signore degli Anelli sta trascorrendo questi giorni nella colorata dimensione dell'ultimo kolossal sim life per Nintendo Switch per vendere in multiplayer i prodotti della sua coltivazione di rape (!!!) con modi da vero gentiluomo.