Bright Memory è un gioco di lancio Xbox Series X: confermata la data di uscita

Tra i giochi disponibili nel catalogo della console Microsoft di prossima generazione, troveremo presente sin dal Day One anche Brightt Memory, produzione edita dal publisher Playism.

Descritto come un titolo in grado di combinare dinamiche da action game e da FPS, il gioco presenta una visuale in prima persona e vede protagonista la giovane Shelia. In un 2020 alternativo, la ragazza è un'agente della Supernatural Science Research Organization, pronta a cimentarsi in una pericolosa missione. Con in dotazione sia armi da fuoco sia una spada leggendaria di come "Kanshou and Bakuya", la protagonista di Bright Memory dovrà fronteggiare una grave minaccia.

Un gruppo terrorista è infatti riuscito ad infiltrarsi nei laboratori della SSRO, con l'obiettivo di appropriarsi di una sostanza in grado di resuscitare i morti. Dopo aver sottratto un'enorme quantità di dati, questi ultimi sono inseguiti da Sheila, che tuttavia attiverà erroneamente un sistema di teletrasporto, pronta a condurla in un luogo misterioso e ricco di pericoli.



Bright Memory è stato realizzato da FYQD, studio di sviluppo costituito da un unico autore, tramite Unreal Engine 4. Già disponibile su PC, il gioco arriverà su Xbox Series X e Series S il prossimo 10 novembre, giusto in tempo per il debutto delle console. Il gioco, lo evidenziamo, non è da confondere con Bright Memory Infinite, sviluppato dal medesimo creatore, ma ancora privo di una data di lancio.