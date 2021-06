Bright Memory Infinite: l'ambizioso FPS si mostra in un nuovo trailer di gameplay

L'ambizioso action FPS Bright Memory Infinite, sviluppato da un singolo autore di FYQD Studio, torna a mostrarsi con un nuovo video di gameplay che mette in evidenza una grafica spettacolare e azioni frenetiche.

In occasione dell'E3 2021 e del Play for All di GameSpot, il publisher PLAYSM e lo sviluppatore cinese FYQD Studio hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay per Bright Memory Infinite che ne esalta la spettacolarità grafica e la frenesia dell'azione di gioco. Ambientato in una futuristica metropoli del 2036, la storia del titolo è incentrata su uno strano fenomeno apparso nei cieli di tutto il mondo che gli scienziati non riescono a spiegare. La Supernatural Research Organization (RSO) invierà i suoi agenti speciali nelle zone interessate da questo particolare evento nella speranza di scoprirne le cause. Queste strane circostanze sono però collegate ad un antico mistero e alla storia di due mondi che sta per venire a galla.

Nei giorni scorsi lo studio aveva anticipato la pubblicazione del trailer con alcune screenshot di Bright Memory Infinite. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Bright Memory Infinite è previsto per il generico 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.