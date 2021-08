Bright Memory Infinite arriva nel 2021: il video gameplay svela il supporto al Ray Tracing

Dopo essersi mostrato in azione con un gameplay trailer di Bright Memory Infinite nel mese di luglio, la produzione frutto degli sforzi di un unico autore torna ora in azione in un filmato inedito, realizzato in collaborazione con NVIDIA.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato svela ufficialmente il supporto dell'action-shooter al Ray Tracing. La tecnologia di illuminazione proposta dalle più recenti schede video RTX si mostra così all'opera nel ricco video gameplay. Alternando sequenze che vedono la funzionalità disattivata ad altre in cui il Ray Tracing è invece attivo, il trailer di Bright Memory: Infinite conferma il notevole impatto grafico generato dalla tecnologia. A modificarsi radicalmente a schermo, sono soprattutto le fonti di luce primarie, riflessi e rifrazioni. Particolarmente rilevante è poi l'impatto della tecnologia NVIDIA sulla resa dell'acqua nel mondo di gioco di Bright Memory Infinite.



Sul fronte del gameplay, il titolo si conferma come una produzione particolarmente dinamica, che vede il giocatore immergersi in una visuale in prima persona che combina elementi da shooter adrenalinico e action. Al momento, manca una purtroppo una data di lancio precisa per l'ambiziosa produzione, ma il video gameplay ha confermato che i giocatori potranno testare Bright Memory Infinite entro la fine del 2021.