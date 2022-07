Bright Memory Infinite a confronto su PS5 e Xbox Series X: dove gira meglio?

La storia di Bright Memory Infinite è incredibile: si tratta della versione completa di Bright Memory, un FPS futuristico inizialmente sviluppato per diletto da un'unica persona, il cinese Zeng Xiancheng. A 8 mesi dalla pubblicazione su PC, qualche giorno fa è arrivato anche su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su Nintendo Switch.

Il canale specializzato El Analista de Bits ha quindi subito colto l'occasione per passare sotto la sua lente d'ingrandimento il comparto tecnico di questo sorprendente progetto, nello specifico confrontando le versioni PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Mettendo da parte il PC, sul quale il gioco appare tanto più bello quanto più prestante è l'hardware, in ambito console si segnala una chiara superiorità di Xbox Series X per quanto concerne risoluzione e framerate.

Xbox Series X

Modalità di default | 2160p/60FPS

Ray Tracing (solo riflessi) | Dinamico 2160p/60FPS (mediamente 2160p)

High Frame Rate Mode | 1440p/120FPS

PlayStation 5

Modalità di default | 1800p/60FPS

Ray Tracing (solo riflessi) | Dinamico 1800p/60FPS (mediamente 1800p)

Modalità ad alto framerate | Dinamico 1440p/120FPS (mediamente 1152p, framerate intorno ai 90fps)

Sul piano dell'effettistica grafica non si segnalano differenze tra PlayStation 5 e Xbox Series X (entrambe usano un mix di impostazioni equiparabili ai setting medio/alti del PC), dunque le uniche cose che cambiano sono la risoluzione (PS5 presenta valori inferiori in ogni preset) e il framerate (PS5 fatica a mantenere i 120 fps nella modalità ad alto framerate). Poco da segnalare in merito a Xbox Series S, che presenta un'unica modalità a 1440p (più comunemente 1296) e 60 fps. Al di là delle questioni tecniche, vi consigliamo di approfondire la conoscenza del progetto con la nostra recensione di Bright Memory Infinite.