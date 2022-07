Bright Memory Infinite ha una data di lancio su PS5, Xbox Series X|S e Switch

Già disponibile su PC, Bright Memory Infinite, l'adrenalinico action game Sci-Fi di FYQD-Studio, si prepara a fare il suo debutto anche su console PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Bright Memory Infinite debutterà in edizione console il 21 luglio. Sia la versione Xbox Series X|S che PlayStation 5 supportano il raytracing con riflessi e i 60 fotogrammi al secondo, con una modalità prestazioni a 120 fotogrammi al secondo disponibile per chi cerca un'esperienza di combattimento ancora più fluida. La versione PlayStation 5 sfrutta anche i trigger adattivi del controller DualSense.

Per quanto riguarda invece l'edizione per Nintendo Switch, viene innanzitutto specificato che il gioco gira in modo nativo su hardware e non attraverso il cloud. Tra gli effetti grafici troviamo il multi-sampling dell'anti-alias TAA per un comparto grafico convincente anche in movimento, insieme al supporto della mira giroscopica. Ogni edizione per console includerà tutti i contenuti cosmetici scaricabili tramite la versione PC.

Gli store di PlayStation Store e Nintendo citano specificatamente Bright Memory: Infinite Gold Edition, mentre l'elenco del Microsoft Store presenta la dicitura Bright Memory: Infinite Platinum Edition. La Gold Edition non è elencata su Microsoft Store e viceversa, ma al momento la differenza di contenuto non è chiara.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Bright Memory Infinite.