Bright Memory Infinite: l'FPS nextgen nell'incredibile video della Gamescom

Lo sviluppatore cinese Zeng Xiancheng e il team di FYQD Studio partecipano al festival videoludico della Gamescom 2020 portando in dote uno spettacolare gameplay trailer di Bright Memory Infinite.

Il video condiviso dalla software house asiatica riassume l'esperienza che attende gli appassionati che si cimenteranno nelle sfide di questo ambizioso sparatutto singleplayer. Come abbiamo potuto intuire osservando i precedenti filmati confezionati da FYQD, in Bright Memory Infinite ritroveremo tutta l'esperienza dell'FPS originario e i numerosi interventi compiuti dagli autori cinesi per innalzare ulteriormente l'asticella della grafica e della spettacolarizzazione degli scontri a fuoco.

Grazie all'illuminazione dinamica in Ray Tracing e al tripudio di effetti particellari, il "nuovo" Bright Memory promette di spremere a dovere le risorse computazionali di Xbox Series X e di offrire un impianto ludico quantomai profondo e, si spera, divertente.

In attesa di conoscere la data di lancio del titolo firmato da Xiancheng, vi lasciamo al nuovo video e alle ultime dichiarazioni dello stesso autore di FYQD in cui spiega che Bright Memory Infinite non è esclusiva Xbox Series X, ipotizzandone quindi l'arrivo su PlayStation 5.