Bright Memory Infinite: grafica da urlo nelle nuove immagini

Gli sviluppatori di FYQD Studio contano i giorni che ci dividono dall'avvento della nextgen pubblicando delle nuove immagini di Bright Memory Infinite che confermano, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'incredibile bontà del comparto grafico del loro sparatutto sci-fi.

In questi scatti, il team capitanato dall'autore cinese Zeng Xiancheng mostra alcune delle ambientazioni e delle situazioni di gioco che avremo modo di sperimentare nella dimensione distopica di Bright Memory.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che la versione Infinite di Bright Memory riprende e riadatta l'esperienza ludica e grafica del gioco originario per calarci in una metropoli tentacolare e futuristica del 2036. Il nostro compito sarà quello di indossare i panni di un'agente della Supernatural Science Research Organization e di indagare sugli insoliti fenomeni elettromagnetici che avverranno in tutto il mondo.

A detta del team di FYQD, il gameplay sarà caratterizzato da un ricco ventaglio di abilità da evolvere e da un altrettanto ampio set di armi da equipaggiare, sia da fuoco che da taglio come la devastante katana elettrica immortalata nelle immagini odierne. Sul fronte della grafica, il titolo vanterà un'illuminazione dinamica in Ray Tracing, delle ambientazioni con tantissimi elementi distruttibili e il ricorso massiccio agli effetti particellari per restituire a schermo il "dinamismo esplosivo" sognato da Xiancheng. Il lancio di Bright Memory Infinite è previsto nei prossimi mesi su PC, Xbox Series X|S e successivamente su PlayStation 5.