Bright Memory Infinite, non sottovalutatelo! Vi spieghiamo perché nella Video Recensione

Bright Memory Infinite, disponibile da ieri su PC e Xbox, è un gioco d'azione in prima persona che non merita affatto di essere sottovalutato. Volete sapere il perché? Continuate e leggerci e guardate la nostra Video Recensione.

Bright Memory, il gioco originale arrivato su Xbox e PC lo scorso anno, non era altro che una tech demo di mezz'ora messa in piedi con tante buone idee e un pugno di asset trovati in giro dallo studente cinese Zeng Xiancheng. Il progetto ha ottenuto fin da subito l'apprezzamento e il supporto dei giocatori, i quali vengono adesso ringraziati con un corposo aggiornamento gratuito che trasforma il gioco originale in un titolo completamente nuovo, conosciuto appunto come Bright Memory Infinite.

Bright Memory Infinite è ambientato nel 2036: nei panni di Sheila, un'agente armata fino ai denti della Supernatural Science Research Organization (SRO), siete chiamati a indagare su alcuni misteriosi fenomeni atmosferici. Il punto di forza della produzione risiede in un sistema di combattimento davvero azzeccato, che offre un riuscito mix tra FPS e action. Ve ne parliamo in maniera molto più approfondita nella Video Recensione allegata in cima a questa notizia e nella recensione di Bright Memory Infinite curata dal nostro Giovanni Panzano.