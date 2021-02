Bright Memory Infinite: il nuovo trailer presenta il cattivissimo Generale Lin

A qualche mese di distanza dall'ultimo trailer, Playism e FYQD Studio hanno pubblicato un nuovo video di Bright Memory Infinite, interamente dedicato al villain del gioco, il malvagio Generale Lin.

Bright Memory Infinite è ambientato nell'anno 2036 in una metropoli futuristica in espansione. Uno strano fenomeno che gli scienziati non sanno spiegare si è verificato nei cieli di tutto il mondo. Ben presto si scopre che questi strani fenomeni sono collegati a un antico mistero, l'ignota storia di due mondi prossima a riemergere...

Il Generale Lin è il perfido comandante di un plotone pronto a tutto per di mettere i bastoni tra le ruote a Shelia, protagonista del gioco. Come potete vedere dal trailer, il Generale Lin non ama le buone maniere e se necessario è disposto a ricorrere anche a metodi poco ortodossi per raggiungere il suo obiettivo.

Bright Memory Infinite è atteso su PC e Xbox Series X/S nel corso del 2021, più avanti il gioco arriverà anche su altre piattaforme tra cui presumibilmente PlayStation 5. Bright Memory Infinite non è esclusiva console Xbox Series X/S come chiarito dagli sviluppatori, al momento però l'arrivo del gioco non è stato annunciato su altri sistemi, chissà che questo nodo non possa venir sciolto proprio nel corso dell'anno.