Bright Memory Infinite: nuovo video gameplay tra mannaie e katane al plasma

Non paghi delle emozioni regalateci con il video E3 di Bright Memory Infinite, gli sviluppatori di FYQD Studio pubblicano un nuovo trailer che ci reimmerge nelle atmosfere di questo ambizioso sparatutto venato di elementi action stealth.

Nel nuovo filmato confezionato dal team capitanato da Zeng Xiancheng, gli appassionati del genere possono calarsi nelle atmosfere dei templi futuristici e dei tentacolari quartieri della metropoli del 2036 che farà da sfondo a questo progetto.

Il nostro scopo sarà quello di interpretare un'agente della Supernatural Science Research Organization per indagare su degli insoliti fenomeni elettromagnetici registrati in tutto il mondo in contemporanea con l'apparizione di una progenie di mostri ancestrali.

Nelle brevi ma intense scene di gameplay del nuovo video possiamo così osservare la nostra alter-ego mentre si fa strada tra le linee nemiche utilizzando la sua ipertecnologica katana al plasma e strumenti recuperata in loco come una mannaia da cucina.

Vi lasciamo perciò in compagnia del nuovo video di Bright Memory Infinite e rimaniamo in attesa di conoscerne la data di lancio, prevista nei prossimi mesi su PC e Xbox Series X/S, con approdo successivo su PlayStation 5.