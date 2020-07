Bright Memory Infinite: un tripudio di esplosioni particellari nel video dell'FPS nextgen

Gli sviluppatori di FYQD Studio pubblicano un video gameplay inedito di Bright Memory Infinite che focalizza le attenzioni degli appassionati di sparatutto sugli effetti particellari che caratterizzeranno le esplosioni del loro ambizioso FPS per sistemi nextgen.

Il filmato tratteggia i contorni dell'esperienza che saremo chiamati a vivere nel corso di questa avventura sparatutto ideata dal vulcanico designer cinese Zeng Xiancheng, una sorta di "one man show" che ha spinto persino Cory Barlog a commentare a modo suo Bright Memory dopo la presentazione della versione Xbox Series X.

Nel corso degli ultimi mesi, lo sviluppatore cinese e la ristretta cerchia di amici che lo stanno aiutando nella creazione di Bright Memory hanno aggiornato il comparto grafico della versione PC, attualmente in Early Access, per implementare l'illuminazione dinamica in Ray Tracing e tante altre funzionalità grafiche, tra cui spicca l'adozione di un sistema particellare ancora più evoluto.

La passione profusa da Xiancheng ha così permesso al titolo di acquisire ulteriore spessore nell'attesa che approdi su console nextgen (non è ancora chiaro se in esclusiva su Xbox Series X o anche su PS5) entro la fine del 2020.