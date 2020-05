Bright Memory Infinite: l'unico sviluppatore dietro al gioco si racconta in un'intervista

Dopo aver debuttato per il grande pubblico durante l'ultimo Inside Xbox, Bright Memory Infinite ha fatto molto parlare di se per la sue qualità grafiche e soprattutto perché questo piccolo prodigio è stato sviluppato da una sola persona. Il creatore del gioco ha raccontato la sua esperienza in un'intervista.

L'uomo dietro a Bright Memory Infinite è Zeng Xiancheng, fondatore di FYQD Studio e unico ideatore del gioco. Lo sviluppatore ha raccontato di trascorrere la totalità del suo tempo nella città di Liuzhou, chiuso nel suo appartamento con l'unica missione di completare il progetto: "A meno di un anno dalla scadenza, tranne per le questioni che mi richiedono di uscire, passo a casa circa 27 giorni al mese per sviluppare il gioco". Zeng ha poi affermato di aver creato il gioco con Unreal Engine 4 e altri software come Character Creator 3 e LIVE Face, utilizzando modelli disponibili su Unreal Marketplace. Dopo aver pubblicato Bright Memory: Episode 1 su Steam lo sviluppatore è stato accusato di aver usato alcuni asset piratati. Zeng ha ammesso l'errore e si è subito adoperato per sostituire tutti i modelli coinvolti, fino ad arrivare al risultato visto durante l'Inside Xbox.

"L'editore si è offerto di aiutarmi a realizzare il trailer, ma preferisco controllare ogni dettaglio del gioco, quindi ho rifiutato la loro offerta" ha dichiarato Zeng. Japan's Playism ha poi assunto una squadra marketing per aiutare lo sviluppatore nella comunicazione ma la recente epidemia di Coronavirus ha rallentato anche questo tipo di aiuto.

Bright Memory Infinite ha attirato l'attenzione di colossi del settore come Cory Barlog che ha commentato pubblicamente il gioco. FYQD Studio ha infine sottolineato che tutto quello che si è visto durante l'Inside Xbox è stato registrato in real-time su Xbox Series X.