Bright Memory Infinite, nuovo video: la versione PC ha finalmente una data d'uscita

Lo sviluppo di Bright Memory Infinite è giunto alle sue battute finali: la versione PC dello sparatutto sci-fi di FYQD Studio ha finalmente una data d'uscita e farà da apripista all'edizione destinata all'utenza Xbox Series X/S, i cui lavori non sono ancora completi ma lo saranno a breve.

Il filmato proposto dal team capitanato da Zeng Xiancheng pone l'accento sulla spettacolarità dei combattimenti da affrontare indossando i panni di un'agente del futuro che, munita di katana al plasma e di una pletora di bocche da fuoco, dovrà fronteggiare orde di creature soprannaturali e di cattivoni armati fino ai denti.

Il 2036 post-apocalittico delineato dagli sviluppatori cinesi trae forza dalle capacità di Unreal Engine 4 per spingere il motore grafico di Epic Games ai limiti del fotorealismo grazie al supporto di Bright Memory Infinity al Ray Tracing. Di particolare interesse è poi il taglio artistico dato dallo studio FYQD all'intera opera, con strutture ipertecnologiche alternate a templi millenari e mostri provenienti dal folklore delle culture asiatiche.

L'ultimo video fissa per l'11 novembre la data di lancio di Bright Memory Infinite su PC e conferma l'update gratuito per tutti coloro che hanno acquistato la versione originaria dello sparatutto sci-fi. Quanto alle versioni console, il titolo arriverà "a breve" su Xbox Series X/S e approderà su PlayStation 5 in un secondo momento.