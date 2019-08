Bright Memory è uno spettacolo grazie al Ray Tracing: video comparativa con o senza DXR

Dopo aver stilato la lista dei nuovi videogiochi che supportano il Ray Tracing tramite Nvidia RTX ed averci mostrato Minecraft in DXR, i curatori dei canali social di Nvidia realizzano una video comparativa che ci mostra i benefici apportati dalla tecnologia Ray Tracing nell'universo FPS di Bright Memory.

Il videogioco preso in esame da Nvidia, Bright Memory, è uno sparatutto in prima persona realizzato da un singolo autore, lo sviluppatore cinese Zeng Xiancheng. Il titolo ci catapulta in una dimensione post-apocalittica sull'orlo del collasso a causa della perenne contrapposizione tra natura e tecnologia.

Grazie alla tecnologia di illuminazione dinamica in tempo reale tramite Ray Tracing, l'FPS di Xiancheng guadagna un ulteriore livello di realismo e rappresenta alla perfezione le potenzialità del DXR in ambito ludico.

Bright Memory è disponibile in versione Early Access su PC (Steam) e vanta una media voto piuttosto alta tra chi ha voluto immergersi nelle sue atmosfere sci-fi, merito di un comparto grafico di prim'ordine e di un sistema di gioco estremamente fluido. Per chi fosse interessato al Ray Tracing, invece, vi rimandiamo alla visione del trailer della demo Attack From Outer Space e del minigioco esplicativo Diode The Chalice Chronicles.