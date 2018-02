Brigitte Lindholm sarà il prossimo eroe a entrare nel roster di Overwatch?

Si continua a parlare die dopo il teaser pubblicato alla fine della scorsa settimana, emergono ora altri indizi che farebbero pensare all'arrivo di(figlia di) nel roster del gioco Blizzard.

Brigitte Lindholm è apparsa nel cortometraggio in CGI Onore e Gloria, dedicato proprio alla storia di Torbjörn. Recentemente, Blizzard ha pubblicato sul blog ufficiale una lettera che Torbjörn avrebbe spedito alla moglie al termine dell'operazione White Dome, tramite la quale scopriamo che Reinhardt ha scelto il nome della figlia della coppia, Brigitte, appunto.

Non è la prima volta che un personaggio apparso nei cortometraggi o nei fumetti di Overwatch entra a far parte del roster e gli attuali indizi lascerebbero pensare proprio a Brigitte come prossimo eroe dell'Hero Shooter di Blizzard. Non ci resta che attendere eventuali annunci in merito.