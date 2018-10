Brikk lancia un Dualshock 4 rivestito d'oro e diamanti al prezzo di 14.000 dollari

Il portale Brikk.com lancia il Lux DualShock 4. Si tratta di un modello di lusso del controller Playstation 4, placcato in oro giallo 24 carati e con tasti ricoperti di diamanti. Potete acquistare questo gioiellino alla modica cifra di 14.000 dollari.

Per chi vuole accontentarsi è disponibile anche una versione meno costosa venduta a "soli" 8.000 dollari: anche questo modello è interamente placcato in oro giallo 24 carati, tuttavia, a differenza della versione Deluxe, solamente il tasto PS è rivestito di diamanti. Come si legge nella descrizione presente sul sito ufficiale di Brikk, si tratta di un prodotto "squisitamente pratico, progettato per i giocatori dal gusto impeccabile". Se l'abbinamento oro/diamanti non è di vostro gradimento, potete creare la vostra versione personalizzata, scegliendo il materiale da utilizzare per il rivestimento della scocca del controller (oro rosa, platino, titanio, rodio ecc) e dei tasti (diamanti ancora più pregiati, rubini, zaffiri, smeraldi e altre pietre preziose). Che ne pensate del Lux DualShock 4? Vi fionderete sulla versione Deluxe da 14.000 dollari oppure opterete per il più economico modello standard da 8.000 dollari?

