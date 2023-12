Un brillante cosplay di Lux piega la luce su League of Legends

Con la sfida ancora accesa per l'edizione annuale, League of Legends programma i Mondiali per il 2024. La competizione eSports che chiama in gioco i migliori team da ogni angolo del globo si terrà, per la prima volta da anni a questa parte, nel Regno Unito. In attesa che la sfida cominci, la cosplayer italiana Miss Kuruta illumina l'arena.

League of Legends verrà stravolto. La prossima stagione del MOBA sviluppato da Riot Games apporterà importantissime modifiche alla mappa di gioco Summoner's Rift. Queste, non riguarderanno solo l'estetica della mappa, ma anche gli scenari di battaglia con cambiamenti al Baron Nasher e per l'All-Seeing Baron.

Le novità della stagione 2024 lasciano spazio a un brillante cosplay di Lux da League of Legends. Nell'interpretazione condivisa dall'artista nostrana sui social media, la Campionessa che domina il campo di battaglia nel ruolo di mago indossa l'aspetto esclusivo Lux Elementalista, che le dona un bellissimo abito bianco lucente con inserti e ricami in oro.

Lux, abbreviazione di Luxanna Crownguard, è natia di Demacia, un reame isolato dal resto del mondo dove la magia viene temuta. La ragazza è capace di piegare la luce alla sua volontà, ma per non rovinare la reputazione della sua famiglia è stata costretta a nascondere le sue capacità per diversi anni. L'inguaribile ottimista Lux sfrutta la sua magia in gran segreto per servire la sua nazione.