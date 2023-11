Brivido: la nuova edizione del famoso gioco in scatola scontato del 60% su Amazon

Brivido è un gioco da tavolo per 2-6 giocatori progettato negli anni sessanta da Marvin Glass and Associates e pubblicato nel 1970 da Milton Bradley, l'edizione italiana fu realizzata da Editrice Giochi e commercializzata a partire dal 1972, poi successivamente il gioco fu nuovamente pubblicato nel 1985 con il nome che conosciamo tutti.

La ri-edizione uscita lo scorso anno è ora in offerta su Amazon a 21,99 euro, invece di un prezzo di listino di 42,90 euro, acquistabile a questo link ad un prezzo scontato.

Si tratta di un gioco di società con un percorso ambientato in un castello stregato, a turno i giocatori muovono i propri segnalini lungo un percorso sviluppato su una plancia divisa in quattro zone, che raffigurano le quattro stanze del castello, chiamate "stanza delle scope", "stanza dei trabocchetti", "stanza del fantasma" e "stanza della scala".

Lo scopo del gioco è arrivare per primo al termine del percorso, in cima alla ripida scala situata nella quarta stanza. Durante la partita possono attivarsi dei meccanismi che possono colpire i segnalini facendoli cadere, attivando quindi una penalità (che prevede la retrocessione nel percorso). Il gioco include anche un mazzo di carte che possono attribuire ai giocatori dei benefici o degli svantaggi.

All'interno della confezione è incluso anche un un fantasma luminescente che fa scattare le trappole, sono inoltre presenti 8 personaggi tra cui scegliere e sarà possibile giocare da 2 a massimo 6 giocatori.

Per visualizzare tutte le offerte del Black Friday per i giochi in scatola, potete farlo a questo link, ce ne sono veramente tantissimi in promozione al prezzo più basso di sempre.

