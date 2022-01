Brivido: il gioco da tavolo torna su Amazon ed è in sconto!

Dopo essere andato sold-out per le festività natalizie, Brivido torna su Amazon e per l'occasione è in vendita a prezzo scontato solamente per un periodo limitato. Il gioco è venduto e spedito da Amazon, dunque se siete abbonati Prime potrete godere della spedizione rapida garantita senza costi aggiuntivi.

Riedizione del celebre gioco da tavolo degli anni '80 (ma in realtà già noti negli anni '70, seppur con un nome diverso), questa versione di Brivido include un fantasmino luminoso per far scattare e trappole e otto nuovi personaggi. Proprio i protagonisti sembrano essere uno dei punti debole del gioco, le pedine non sono particolarmente accattivanti e i personaggi non convincono del tutto, ma si tratta di un peccato di poco conto per chiunque voglia divertirsi con un gioco da tavolo divertente e ancora oggi affascinanti, adatto a grandi e piccini, perfetto per tutta la famiglia.

La confezione diventa il tabellone di gioco, per il resto sono presenti le storiche trappole e il nuovo fantasma luminoso da posizionare su uno speciale piedistallo, necessario per attivare le trappole. Brivido costa 34.89 euro invece di 39.99 euro, se siete interessati vi consigliamo di acquistarlo dal momento che il gioco registra spesso il sold-out e nuovi stock non sono così frequenti.