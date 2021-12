Broken Arrow: i campi di battaglia dell'RTS di Slitherine si mostrano nel nuovo filmato

In occasione dell'Home of Wargames Live, Slitherine ha fatto felici gli appassionati di strategici in tempo reale tornando a mostrare Broken Arrow, un nuovo RTS su larga scala incentrato sulle tattiche belliche moderne e ricco di strumenti di personalizzazione in grado di amplificarne la rigiocabilità.

Broken Arrow, annunciato in occasione di Home of Wargames, presenta un sistema di costruzione dell'esercito unico e strumenti di personalizzazione delle unità che consentono una rigiocabilità infinita. Con oltre 200 unità e tecnologie militari realistiche, ogni battaglia è più coinvolgente che mai.

Il gioco base presenta sia la fazione americana che quella russa, più di 100 unità e più specializzazioni del mazzo per nazione. Broken Arrow intende portare a un livello completamente nuovo il genere RTS combinando la complessità di un wargame con il tipico gameplay ricco di azione tattica in tempo reale. Costruisci il tuo mazzo dell'esercito scegliendo tra oltre 200 unità diverse. Parte della battaglia si vince pianificando: crea la giusta combinazione di tipi di unità e armi per sconfiggere il tuo nemico e non dimenticare di considerare il terreno quando lo scegli.



Al momento, Broken Arrow, atteso esclusivamente su PC, è ancora privo di una data di lancio e la pagina Steam riporta un generico "Coming Soon".