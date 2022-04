Broken Pieces: tutti i dettagli sull'avventura ispirata a Resident Evil e Silent Hill

Tra le numerose produzioni indipendenti in arrivo prossimamente troviamo anche Broken Pieces, un'avventura molto particolare che fa dell'ispirazione ad alcuni grandi classici il suo punto di forza.

Il titolo Elseware Experience è un thriller con telecamera fissa che propone meccaniche di gioco che si rifanno sia a Resident Evil che a Silent Hill. Sebbene la visuale sia fissa, al giocatore è concessa la possibilità sia di attivare la visuale in soggettiva che di passare a telecamere diverse in ogni ambiente, così da poter osservare le stanze da angolazioni diverse. Nei panni di Elise, una giovane donna in cerca del marito, dovremo esplorare in maniera attenta i paesaggi di Saint-Exil, una città costiera francese nella quale stanno accadendo fenomeni misteriosi. A differenza dell'horror Capcom, la componente horror di questo gioco non è così marcata e il sistema di combattimento serve solo in pochi momenti, visto che la stragrande maggioranza dell'avventura consiste nell'analisi delle ambientazioni e nella risoluzione di semplici puzzle. Se volete saperne di più sul gioco in sviluppo presso il piccolo team francese, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro provato di Broken Pieces, titolo del quale abbiamo recentemente giocato una demo.

Prima di lasciarvi al video del gioco pubblicato sul canale YouTube di Everyeye, vi ricordiamo che l'uscita di Broken Pieces è prevista al momento esclusivamente su PC (tramite Steam) entro la fine del 2022.