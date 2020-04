Broken Sword: tra le vittime di Coronavirus anche la voce di André Lobineau

È arrivata da poco la triste notizia della scomparsa di uno dei doppiatori di Broken Sword 3: Il Sonno del Drago, terzo episodio della celebre serie punta e clicca e primo titolo della saga con grafica tridimensionale.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato sui canali social ufficiali della serie:

"Jay Benedict, la voce di André Lobineau in Broken Sword 3, è purtroppo scomparso dopo una dura battaglia con il Covid-19. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e alle persone a lui più care in questo momento di difficoltà. Ricordiamo che Jay Benedict ha partecipato in numerosi film di successo e siamo onorati che il suo talento sarà per sempre presente nel nostro gioco."

Purtroppo i videogiocatori italiani potrebbero non ricordare l'interpretazione del personaggio di Jay Benedict, dal momento che il terzo capitolo della serie non solo è il primo ad avere il doppiaggio ma è anche stato interamente tradotto sia per quello riguarda i sottotitoli sia per le voci in lingua italiana. A questo proposito, vi ricordiamo che André Lobineau era presente anche nei precedenti episodi sebbene non vi fosse alcun doppiatore ad interpretarlo.

