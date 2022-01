Broken Veil, l'horror in stile Little Nightmares arriva nel 2022: Demo gratis disponibile

Con Little Nightmares II che ha superato il milione di copie vendute ed un eventuale Little Nightmares III ancora da annunciare, i videogiocatori che hanno apprezzato la serie Bandai Namco possono guardare con interesse a Broken Veil.

Dalle fucine creative del team indipendente Sinistrum Games, è infatti in arrivo un Puzzle Platform in tre dimensioni dalle atmosfere horror, che ricorda non poco lo stile delle avventure di Six e Mono. Annunciato nel corso della primavera del 2021, Broken Veil si è mostrato per la prima volta al pubblico con un inquietante reveal trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. In seguito, gli autori hanno diffuso ulteriori dettagli sul titolo - tra cui le immagini che trovate in calce -, che sarà ambientato in una cittadina di provincia della Russia post-sovietica. Al centro della scena, troviamo un bambino alla disperata ricerca della madre, smarrita tra una folla di esseri umani senza volto.



Al momento, manca una precisa data di uscita per Broken Veil, in programma su PC per un generico 2022. In attesa di saperne di più su questo fronte, tuttavia, il team di sviluppo ha reso disponibile una prima Demo gratuita dell'avventura horror. Il contenuto è disponibile su Steam, di seguito vi riportiamo il relativo link:

Ancora in versione Alfa, questo breve assaggio del titolo rappresenta ovviamente un contenuto work-in-progress, da valutare di conseguenza.