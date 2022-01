Broken Veil: alla scoperta dell'horror post-sovietico ispirato a Little Nightmares

Su Steam è disponibile la demo gratuita di Broken Veil, un platform russo a tinte horror modellato palesemente seguendo l'esempio dell'ormai celebre avventura a tinte oscure di Little Nightmares.

Sviluppato dagli autori indie di Sinistrum Games, Broken Veil propone un'esperienza platform adventure intrisa di enigmi ambientali da risolvere all'interno di uno scenario completamente tridimensionale.

Il titolo ci catapulta tra i palazzi fatiscenti di una cittadina di provincia della Russia post-sovietica per farci indossare i panni di un bambino che, immerso in una dimensione da incubo popolata da esseri senza volto, dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per ricongiungersi con sua madre.

Sul fronte delle meccaniche di gioco, Broken Veil offre degli interessanti spunti di innovazione rappresentanti dalla possibilità, per gli utenti, di interagire con i tanti gatti randagi della cittadina e impartire loro dei comandi che aiuteranno il nostro alter-ego a venire a capo degli enigmi. Il lancio di Broken Veil è previsto per un generico "2022" su PC, ma la speranza dei patiti del genere è ovviamente quella di assistere sempre per quest'anno all'uscita multipiattaforma su console come PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Se volete saperne di più su questo titolo, oltre al consiglio di scaricare gratis la demo su Steam vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su trama e gameplay dell'horror Broken Veil.